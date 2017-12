Dragon Ball FighterZ - Geheimnis der sieben Dragon Balls im Spiel enthüllt

Mit Dragon Ball FighterZ bekommen Fans des Animes endlich wieder ein Spiel spendiert, das der Vorlage gerecht zu werden scheint. Der Look des 2D-Prüglers orientiert sich klar an der TV-Vorlage und die Charaktere sowie Move-Sets scheinen direkt aus Dragon Ball Z-Zeiten zu stammen. Und jetzt wissen wir auch endlich, was passiert, wenn wir alle sieben Dragon Balls im Spiel einsammeln.

Dass es die Dragon Balls im Spiel geben wird, ist schon länger klar, nur ihre Funktion im Beat 'em up war bislang ein Geheimnis. Wie Bandai Namco auf Twitter verraten hat, sorgt das sogenannte Shenron-System (benannt nach dem heiligen Drachen Shenlong) für eine zusätzliche Herausforderung für Spieler.

Introducing the DRAGON BALL FighterZ “Shenron System”: Players who string a specific number of combos during battle will collect Dragon Balls on-screen. Once all the Dragon Balls have been collected, Shenron will appear and grant the player one of four wishes: pic.twitter.com/LPAxyWlJOg