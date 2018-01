Dragon Ball FighterZ - Open Beta startet am Sonntag, alle 11 spielbaren Kämpfer bekannt

Fans von Dragon Ball FighterZ können an diesem Wochenende an einer offenen Beta für PS4 und Xbox One teilnehmen. Bandai Namco hat nun im Vorfeld alle elf Charaktere bekannt gegeben, die ihr während der Test-Phase ausprobieren könnt.

Dragon Ball FigherZ - Alle spielbaren Charaktere der Beta

Goku

Vegeta

Piccolo

Krillin

Android 18

Adult Gohan

Nappa

Frieza

Cell

Kid Buu

Beerus

Mehr: Dragon Ball Z - Adidas-Sneaker im Look von Freezer & Cell geleakt

Dragon Ball FighterZ soll bei Fans der Anime- bzw. Manga-Vorlage u.a. durch jede Menge Offline-Inhalte punkten. Neben der Story-Kampagne wird es auch einen Arcade-Modus geben. In diesem müssen immer stärker werdende Gegner besiegt werden. Mit jedem Sieg steigt dann das Level des eigenen Charakters und es können neue Kostüme freigeschaltet werden.

Wann startet die Open Beta?

Die offene Beta startet regulär am 14. Januar um 9 Uhr deutscher Zeit und endet am 16. Januar um die selbe Zeit. Vorbesteller von Dragon Ball FighterZ können bereits 24 Stunden vorher loslegen. Der offizielle Release des Spiels lässt auch nicht mehr lange auf sich warten. Dragon Ball FighterZ erscheint am 26. Januar 2018 für PS4 und Xbox One. Eine Version für Nintendo Switch könnte später noch folgen.