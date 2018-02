Es gibt viele großartige Dragon Ball Z-Momente, die Fans bis heute nicht loslassen und wehmütig auf ihre Kindheit zurückblicken lassen. Doch kaum eine Szene aus der Anime-Serie ist so berühmt-berüchtigt wie das Ende von Yamchu in seinem Kampf gegen die Saiyajins, die auf der Erde landen. Anstatt ruhmreich gegen Vegeta und Nappa zu kämpfen, wird Yamchu hinterrücks von einem Saibaman angefallen und in die Luft gesprengt.

Der Rauch verfliegt und Yamchu liegt tot in einem kleinen Krater. Obwohl der Anblick eigentlich tragisch ist, hat es das Bild des toten Yamchu zum Internet-Witz geschafft.

Es gibt sogar Sammelfiguren zum eher peinlichen Ende von Yamchu. Doch in Dragon Ball FighterZ werden die Karten neu gemischt und Yamchu-Fans bekommen die einmalige Gelegenheit, die Ehre des Z-Kämpfers wiederherzustellen.

So schaltet ihr die Cutscene frei

In dem erfolgreichen Beat 'em up von Bandai Namco gibt es die Möglichkeit, sogenannte Dramatic Finishes freizuschalten, wenn wir bestimmte Kämpfer und Stages kombinieren. In der Regel werden hier Momente aus der Dragon Ball Z-Ära fast 1:1 nachgestellt. Im Falle von Yamchu und Nappa gibt es allerdings die Möglichkeit, den Spieß ein für alle Male umzudrehen.

Um das zu bewerkstelligen, müssen wir einfach nur mit Yamchu gegen Nappa auf der Erde kämpfen und am Ende eben den Sieg davontragen. Scherzt Nappa am Anfang einfach nur, dass er dieses Mal keine Saibaman braucht, um Yamchu auszuschalten, vergeht ihm am Ende aber gehörig das Lachen.

Nach dem KO-Schlag setzt Nappa abermals auf seine Saibaman, wird aber von Yamchu mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Ein Kamehame Ha schleudert den Pflanzen-Kämpfer auf Nappa zurück und nach der unvermeidlichen Explosion liegt dieses Mal der Saiyajin leblos in der Grube. Exakt in derselben Position wie Yamchu vor all den Jahren.

Habt ihr diese Szene schon in Dragon Ball FighterZ freigeschaltet?