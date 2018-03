Dragon Ball erobert bald wohl endgültig auch die Smartphones und Tablets dieser Welt: Bandai Namco kündigt Dragon Ball Legends für iOS und Android an, das noch dieses Jahr erscheinen soll. Das Kampfspiel teilt sich einige Prämissen mit Dragon Ball FighterZ, funktioniert aber natürlich trotzdem anders. Der Fokus liegt vor allem darauf, auch unterwegs eine stabile Verbindung zu gewährleisten, die PvP-Kämpfe in Echtzeit und ohne Lags ermöglicht.

So funktioniert Dragon Ball Legends

Wir stellen uns ein Team von drei Kämpfern zusammen und treten gegen die Truppe unseres Gegners an. Um Attacken auszulösen, nutzen wir allerdings keine direkte Eingabe, sondern ein Karten-System. Die Karten erscheinen am unteren Bildschirmrand und lösen je nach Reihenfolge und Geschwindigkeit, in der wir sie einsetzen, unterschiedliche Kombos aus. So lassen sich dramatische Cutscene-Attacken ausführen. Mit Piccolo, Freezer, Son Goku und vielen mehr stehen offenbar auch viele bekannte Gesichter zur Wahl. (via: Eurogamer)

Verbindungsprobleme sollen behoben werden

Die Kämpfe sollen komplett in Echtzeit ablaufen und fast ganz ohne Lags auskommen. Dafür ist eine stabile Verbindung natürlich ausschlaggebend. Um den PvP-Multiplayer in Dragon Ball Legends so komfortabel und hochwertig wie möglich zu gestalten, macht sich Bandai Namco Googles Cloud Platform-Technologie zunutze. Die setzt auf die Cloud statt auf lokale Server, was allen Spielern weltweit minimalen Lag bescheren soll.

Erstes Gameplay zeigt Kampfsystem

Mittlerweile gibt es auch ein Video der Präsentation online, in der Gameplay aus Dragon Ball Legends zu sehen ist:

Wie findet ihr den Ansatz – und dass Dragon Ball Legends Googles Cloud-Technologie nutzt?