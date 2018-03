Dragon Ball Super - Mögliche Fortsetzung des Animes frühestens im April 2019

In den nächsten Tagen wird die letzte Folge von Dragon Ball Super ausgestrahlt. Die Story soll zwar anschließend mit dem kommenden Kinofilm fortgeführt werden. Was danach kommt - also ob und in welcher Form die Anime-Serie weiter geht - ist aber unklar. Jetzt wissen wir jedoch immerhin, dass eine potenzielle Fortsetzung frühestens im April 2019 ihre Fernsehpremiere feiern könnte.

Wie das Anime News Network auf Twitter bekannt gibt, übernimmt der neue Gegege no Kitarô-Anime nämlich demnächst den aktuellen TV-Slot von Dragon Ball Super.

#News New Gegege no Kitar? #Anime Runs for '50+ Episodes' in Dragon Ball Super's Current Timeslot https://t.co/P2PVRGvD6g — Anime News Network (@AnimeNewsNet) March 22, 2018

Mehr als 50 Folgen des Monster-Anime sollen bald also an Stelle von Super Saiyajins und Kamehamehas wöchentlich über den Bildschirm flimmern.

TV-Slots für 50+ Episoden werden normalerweise an große, nicht-saisonale Titel vergeben (via Comicbook). Der Gegege-Anime wird das gesamte nächste Jahr über laufen - beachtet man ebenfalls die unregelmäßigen Pausen zwischendurch, könnte das bedeuten, dass die Serie sogar in erst in mehr als einem Jahr zu Ende geht.

Schlussfolgernd heißt das für DB-Fans: Der Dragon Ball-Anime wird (wenn überhaupt) frühestens im April 2019, wahrscheinlich noch später fortgesetzt. Ein kleiner Trost: Der Dragon Ball Super-Manga soll auch nach Ende der Serie fortgeführt werden.

Dragon Ball Super - Erster Kinofilm-Teaser

Son Gokus neuer Gegner wird angeteast

Dass der kultige Anime um Son Goku jedoch bald für immer beendet sein soll, können weder Fans noch wir uns wirklich vorstellen. Dafür ist das Franchise zu beliebt und die Serie zu lukrativ für Filmstudio Toei Animation. Wir dürfen also weiterhin gespannt sein und drücken die Daumen, dass es mit der Serie um die Suche nach den Dragon Ball weitergeht.