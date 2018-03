Dragon Ball Super - Erster Kinofilm-Teaser zeigt Teile von Son Gokus neuem Gegner

Dragon Ball Super neigt sich dem Ende zu. Aber nach dem großen Finale der Anime-Serie wird die Geschichte trotzdem noch fortgesetzt. Der kommende Kinofilm macht nämlich genau dort weiter, wo im TV Schluss ist. Jetzt gibt es nicht nur den ersten Teaser zum Film, sondern auch noch die Meldung, dass Dragon Ball Super: Der Film weltweit Premiere feiern soll.

Erster Dragon Ball Super-Teaser zeigt neuen Gegner

Im Endeffekt sehen wir außer dem leicht überarbeiteten Look noch nicht viel im ersten Teaser zum Dragon Ball Super-Film: Son Goku trainiert offenbar in eisigen Gefilden, dann leuchtet es auf dem Berg und ein Kampf entbrennt. Es gibt aber anscheinend zumindest schon mal Teile des neuen Haupt-Gegenspielers zu sehen.

Dragon Ball-Erfinder Akira Toriyama liefert erneut Charakter-Design und Drehbuch. Tatsuya Nagamine übernimmt die Regie, während Naohiro Shintani und Kazuo Ogura als Animation Director und Art Director in Erscheinung treten.

Der Dragon Ball-Kinofilm soll weltweit erscheinen

Den Teaser zum kommenden Kinofilm hat Toei Animation gezeigt, als das neue iOS- und Android-Spiel Dragon Ball Legends präsentiert wurde. Dabei gab es außerdem die freudige Nachricht, dass der Dragon Ball Super-Film weltweit erscheinen soll. Demnach läuft der Streifen überall gleichzeitig am 14. Dezember, und zwar offenbar auch bei uns.

Dragon Ball FighterZ:

Angeblicher Leak verrät DLC-Kämpfer für Season 1 & 2

Was an diesem Datum so besonders ist und worum genau sich die Story drehen soll, könnt ihr hier nachlesen. Übrigens wissen wir jetzt auch, wieso Super-Saiyajins blonde Haare haben.

Wie gefällt euch der erste Teaser zum Dragon Ball Super-Kinofilm?

