Dragon Ball Super - Turnier der Macht sollte ursprünglich Battle Royale mit 80 Kämpfern werden

Dragon Ball Super neigt sich dem Ende zu – zumindest vorerst. Zum Glück aber nur für kurze Zeit: Wenn die Anime-Serie pausiert, erwartet uns eine Fortsetzung in Film-Form. Der kommende Dragon Ball-Streifen stellt den ersten Dragon Ball Super-Film dar. Der Erfinder und Zeichner des Mangas Akira Toriyama hat allerdings ursprünglich eine andere Vorstellung davon gehabt, wie das Turnier der Macht ablaufen sollte, als es dann letztlich in Dragon Ball Super der Fall war. Ein Großteil seiner Ideen wurde allerdings detailliert umgesetzt.

Wie Director Ryota Nakamura und Producer Satoru Takami gegenüber Dragon Ball News verraten, habe Akira Toriyama das große Turnier der Macht (aka Tournament of Power) ursprünglich als eine Art Battle Royale geplant. Der Original-Idee zufolge sollten 80 Kämpfer gegeneinander antreten, und zwar in einem "großen Durcheinander". Die Idee wurde von den Machern der Anime-Serie bekanntlich nicht übernommen.

The DB Official Site has an interview with DBS series director Ryota Nakamura and producer Satoru Takami on the Universal Survival arc. Here's a summary of everything said about Toriyama's original draft for the arc, plus two vague things about the end: https://t.co/BcVV5ItiEw pic.twitter.com/RLzd8BFHf3