Dragon Ball Z - Autor erklärt endlich, wieso Vegeta in den Filmen so schwach ist

In den diversen Dragon Ball-Serien und -Filmen fristet Vegeta größtenteils ein frustrierendes Dasein im Schatten von Son Goku. Dabei gehört der stolze Saiyajin-Prinz eigentlich zu den stärksten Charakteren der Dragon Ball-Welt. Er giert stets nach noch mehr Stärke und Macht, bleibt dabei aber immer hinter seinem Konkurrenten zurück.

Mehr: Dragon Ball FighterZ - Beat 'em up kommt mit Yamchu & Tenshinhan als spielbare Kämpfer

Kein Wunder also, dass Vegeta so schlechte Laune hat. Was sich teilweise auf seine Fans übertragen hat: Die können nicht so recht nachvollziehen, wieso ihr Held immer unterliegt und seine vorhandenen Möglichkeiten nicht komplett ausschöpft. Jetzt gibt es endlich eine Erklärung des Autors Takao Koyama. (via Comicbook)

"In den letzten Arbeiten für das Kino habe ich Vegetas Status als 'Stolzer Prinz der Saiyajin' absichtlich herabgesetzt. Dadurch wurde er tendenziell eher zu einem bemitleidenswerten Vegeta. Ich schätze, ich habe den Vegeta-Fans damit etwas Schlimmes angetan. [lacht]"

"Aber das war deswegen, weil es eine der Haupt-Prämissen der Geschichte ist, dass Goku am Ende gewinnen muss. Also ließ es sich vielleicht gar nicht vermeiden, dass er zu Goku in Kontrast gesetzt wird..."

"Aber ich glaube, dass ich bis zu einem gewissen Grad wirklich in der Lage war, ein Bild eines ganz normalen Vegetas zu zeichnen. Die Szene, in der Vegeta (der einst herumlief und Zerstörung verursachte) seinen Feind fragt 'wie kannst du es wagen, das Haus von jemandem zu zerstören?!' zeigt eine unerwartete Seite von ihm."

Mehr: Dragon Ball FighterZ - Gameplay-Trailer zeigt erstmals Details zum Story-Modus

Hilft euch die Erklärung dabei, Vegetas Schicksal zu akzeptieren?