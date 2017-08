Dragon Quest - Die ersten drei Teile kommen in Japan für PS4 & 3DS

Square Enix hat auf dem Dragon Quest Summer Festival in Tokyo angekündigt, dass Dragon Quest und Dragon Quest 2 und Dragon Quest 3 im August 2017 in Japan für PS4 und 3DS erscheinen. Die ersten beiden Ableger der JRPG-Reihe kommt bereits am 10. August, Nummer drei soll später im Monat nachfolgen (via Gematsu).

Ob es die Spiele auch in den Westen schaffen, ist allerdings noch nicht bekannt. Da Square Enix aber auch im Westen zunehmend auf Dragon Quest setzt und Dragon Quest 1, 2 und 3 hier schon für Smartphones erhältlich sind, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die drei Klassiker auch hier für PS4 und den 3DS erscheinen. Wir halten euch auf den Laufenden.

Würdet ihr die ersten drei Dragon Quest-Spiele auf PS4 und 3DS nachholen beziehungsweise noch einmal spielen wollen?