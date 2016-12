Dynasty Warriors 9 - Neuer Teil als Open World-Spiel angekündigt

Dynasty Warriors 9

Publisher Koei Tecmo hat den nächsten Teil der Dynasty Warriors-Reihe angekündigt – Dynasty Warriors 9 kommt. Eine Überraschung gibt es obendrauf: Der neunte Teil des Franchises kommt im Open World-Gewand daher. Wann der Titel erscheint, steht allerdings genauso wenig fest, wie die Plattformen, für die das Spiel veröffentlicht werden soll.

We are excited to share information that ?????? 8 (Dynasty Warriors 9) is currently in development in Japan! #DW9 #KTfamily — KOEI TECMO AMERICA (@KoeiTecmoUS) December 17, 2016

In einem Famitsu-Interview (via Gematsu) wird aber immerhin verraten, dass Dynasty Warriors 9 eine Art Wiedergeburt des Franchises werden soll und nicht nur die offene Spielwelt als große Neuerung in petto hat. Dort heißt es auch, dass wir in Dynasty Warriors 9 alle 83 Charaktere der bisherigen Franchise-Titel spielen können werden. Darüber hinaus erfahren wir, dass Dynasty Warriors 9 das gesamte China abbilden will. Hier könnt ihr euch den ersten Teaser anschauen:

