Earthfall - Koop-Shooter erscheint im Frühjahr 2018 für PS4 & Xbox One

Earthfall ist eine Left 4 Dead-Alternative für PS4- und Xbox One-Spieler, die uns keine Zombies, sondern Aliens zerballern lässt.

Der Shooter, der uns entweder gemeinsam mit Bots oder im Koop mit bis zu drei anderen Mitspielern auf Alienjagd schickt, ist bereits seit einiger Zeit im Early Access-Programm auf Steam verfügbar. Und nun hat die finale Version ein Releasefenster.

Wie Indie-Entwickler Holospark bekannt gibt, erscheint Earthfall im Frühjahr 2018 für PS4, Xbox One und PC. Einen genauen Release-Termin gibt es aber noch nicht. Im Video unten sehr ihr den neuesten Gameplay-Trailer.

Was ist Earthfall für ein Spiel?

In Earthfall wehren wir alleine oder mit Koop-Freunden eine Alieninvasion ab. Gemeinsam spielen dürfen wir allerdings nur online, einen Couch-Koop-Modus hat Earthfall nicht.

Bei unserem Kampf gegen außerirdisches Ungeziefer verlassen wir uns nicht nur auf Pistolen, Maschinengewehre, Schrotflinten und Co., sondern wehren unsere Feinde auch mit Geschützen und tragbaren Barrikaden ab. So können wir uns beispielsweise in Alien-freien Zonen einbunkern, während unsere Geschütztürme die Drecksarbeit erledigen und Gegner abhalten.

Um Waffen und Barrikaden craften zu können, müssen wir Ressourcen sammeln, die wir anschließend in 3D-Druckern verarbeiten. Insgesamt 20 verschiedene Wummen soll es in Earthfall geben.

Aliens über den Haufen schießen, dürfen wir übrigens nicht nur in einer Kampagne. Earthfall wird uns in mehrere verschiedene Kampagnen verstricken, die über mehrere Missionen hinweg eine Geschichte erzählen und uns in verschiedene Settings des amerikanischen Nordwestens eintauchen lassen.

Was haltet ihr von Earthfall?

