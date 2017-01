Earthlock: Festival of Magic - PS4-Release des rundenbasierten RPGs steht fest

Earthlock: Festival of Magic erscheint bald für PS4.

Das Entwicklerstudio SnowCastle Games und der Publisher SEODESCO haben heute den Releasetermin von Earthlock: Festival of Magic für die PS4 verraten. Demnach soll das rundenbasierte Rollenspiel am 27. Januar 2017 für die Sony-Konsole erscheinen.

Earthlock, das per Crowdfunding auf Kickstarter finanziert wurde, erschien bereits im September 2016 für Xbox One. Nach dem PS4-Release werkeln die Entwickler weiterhin fleißig an der Wii U-Version, die irgendwann im ersten Quartal 2017 erscheinen soll. Der Titel bietet strategische, rundenbasierte Kämpfe, ein Craftingsystem, Skill-Upgrades und über 30 Stunden Spielzeit.

