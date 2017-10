Bethesda lässt sich bei seinen kommenden Spielen und Projekten nicht vom Feedback beziehungsweise der Kritik der Community beeinflussen. Das gab PR-Sprecher Pete Hines vor einigen Tagen in einem Interview mit Gamesradar zu verstehen.

Dass es durchaus kritische Stimmen gibt, die nach der Ankündigung der Nintendo Switch-Version von Skyrim ein The Elder Scrolls 6 vermutlich umso lauter fordern, sei sich Bethesda bewusst. Aber an welchen Spielen man arbeite und veröffentlichen wolle, entscheide letztendlich das Unternehmen.

"Wir nehmen das Ganze zur Kenntnis. Aber wir lassen nicht zu, dass (das Feedback der Spieler) die Sachen, die wir machen, definiert. Im Endeffekt versuchen wir das zu machen, was für unserer Meinung nach das Beste für unsere Spieler ist. Denn wenn wir ehrlich sind, ist das das einzige, was ich wirklich kontrollieren kann."

"Ich hatte ja versucht, die Kritik etwas zu mildern: Vor einigen E3s ging ich zu Todd Howard (Director von Skyrim) und sagte: 'jeder fragt nach The Elder Scrolls 6. Du musst mir helfen, herauszugehen und den Leuten mitzuteilen, was die Pläne des Studios sind. Und wenn The Elder Scrolls 6 kommt, dann musst du mir helfen, die Erwartungen der Fans zu bewältigen'."