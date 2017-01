Fallout: New Vegas 2 - Gerücht: Obsidian arbeitet an einem Sequel

Wird tatsächlich bald ein Nachfolger zu Fallout: New Vegas angekündigt?

Das Fallout-Franchise schlug zuletzt mit Fallout 4 eine Richtung ein, die bei vielen Fans einen bitteren Nachgeschmack hinterließ: Action entwickelte sich zu einem neuen Schwerpunkt des Franchises, während die Fertigkeiten unseres Helden an Relevanz für die eigene Spielerfahrung verloren. Gleichzeitig wirkten die Dialogoptionen mit den zahlreichen NPCs ungenau. Die große Neuerung hingegen war ein für das Franchise komplett neues Feature: Der Basenbau, der uns Siedlungen überall im Wasteland aus dem Boden stampfen ließ und uns zum Schutzbefohlenen der Bewohner machte.

Im Kontext dieser jüngeren Vergangenheit erscheinen nun die Gerüchte, die sich hartnäckig im Internet halten, für einige Fans sicherlich umso reizvoller: Wie Insider von FragHero wissen wollen, soll Obsidian derzeit an Fallout: New Vegas 2 arbeiten und das Sequel womöglich im Rahmen der E3 2017 ankündigen. Damit würde einer der beliebtesten Ableger der Reihe, der über 12 Millionen Mal weltweit verkauft wurde, einen schon lang herbeigesehnten Nachfolger erhalten.

Die Glaubwürdigkeit der Quellen sei unterdessen laut FragHero gesichert: So haben dieselben Personen bereits richtig gelegen, als sie die Ankündigung von Red Dead Redemption 2 und The Last Of Us 2 vorwegnahmen. Ob die Gerüchte allerdings wirklich stimmen oder nicht, wird wohl spätestens die diesjährige E3 beantworten.

Welche Zukunft wünscht ihr euch für das Franchise: New Vegas 2 oder doch Fallout 5?