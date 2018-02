Far Cry 3 - "Classic Edition" erscheint für PS4 & Xbox One, im Far Cry 5-Season Pass enthalten

Es dauert nicht mehr lang, dann erscheint mit Far Cry 5 der neueste Ableger von Ubisofts Open World-Shooter. Fans der Reihe dürfen sich aber auch über das Comeback eines Klassikers freuen, denn mit der "Classic Edition" von Far Cry 3 erscheint das Insel-Abenteuer rund um den charismatischen Bösewicht Vaas endlich auch für PS4 und Xbox One.

Neue Inhalte wird die Far Cry 3: Classic Edition wohl nicht bieten und ob es grafische Verbesserungen geben wird, ist ebenfalls unklar. Der Ankündigungstrailer zur neuen Far Cry 3-Version verrät zumindest keine weiteren Details. Wir haben allerdings bei Ubisoft nachgehakt und berichten, sobald wir mehr dazu wissen.

Wer mit dem Gedanken spielt, sich den Season Pass von Far Cry 5 zu sichern, der unter anderem mit einem Zombie-Modus und einem Ausflug in den Vietnamkrieg aufwartet, bekommt die Far Cry 3: Classic Edition übrigens kostenlos dazu. Und das auch noch vier Wochen vor dem offiziellen Verkaufsstart der Neuauflage. Wie teuer die Classic Edition dann im Handel sein wird, hat Ubisoft noch nicht bekannt gegeben.

Werdet ihr noch einmal auf Rook Island zurückkehren?