Ubisoft hat die Inhalte des Season Pass' für Far Cry 5 enthüllt, der nach dem Release des Shooters im März 2018 unser Abenteuer in Hope County um weitere DLC-Inhalte erweitert, die uns in einige interessante Szenarien verwickeln.

Far Cry 5 - Das steckt im Season Pass

Hours of Darkness: Im ersten Far Cry 5-DLC reisen wir in die Vergangenheit und kämpfen im Vietnamkrieg gegen Guerillasoldaten

Im ersten Far Cry 5-DLC reisen wir in die Vergangenheit und kämpfen im gegen Guerillasoldaten Dead Living Zombies: Im kommenden Zombie-DLC stellen wir uns Horden von Untoten, auf die wir in zahlreichen B-Movie-Szenarien treffen

Im kommenden stellen wir uns Horden von Untoten, auf die wir in zahlreichen B-Movie-Szenarien treffen Lost on Mars: Im dritten DLC verlassen wir die Erde und reisen stattdessen auf den Mars, auf dem wir uns mit marsianischen Arachnoiden anlegen müssen

Einen Trailer oder Gameplay-Material zu den Zusatzinhalten gibt es aber noch nicht. Weitere Details zu den Inhalten, die uns nach der Veröffentlichung von Far Cry 5 erwarten, will uns Ubisoft zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen, heißt es in einer Pressemitteilung. Noch folgen soll eine Übersicht über die drei DLC-Abenteuer sowie Infos zur Rückkehr des Karten-Editors.

Das ist aber noch nicht alles: Wer den Season Pass für PS4 und Xbox One besitzt, erhält außerdem Far Cry 3: Classic vier Wochen vor dem offiziellen Release im Sommer 2018. Mehr Infos zu Far Cry 3 Classic gibt's hier.

Den Season Pass zu Far Cry 5 können wir entweder separat kaufen oder erhalten ihn, wenn wir zur Far Cry 5: Gold Edition greifen.

Far Cry 5 - Neuer Story Trailer veröffentlicht

Ubisoft hat außerdem einen neuen Story-Trailer zu Far Cry 5 veröffentlicht, der uns in die Gedankenwelt des Schurken Joseph Seed entführt, dem wir im Shooter das Handwerk legen müssen. Schaut ihn euch unten an:

Far Cry 5 erscheint am 27. März 2018 für PS4, Xbox One und PC. In unserer Vorschau erfahrt ihr unter anderem, dass der Koop-Modus die beste Neuerung des Shooters ist.