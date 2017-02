Far Cry 5 - Angeblicher GameStop-Leak soll Nachfolger bestätigen

Bekommt Far Cry Primal noch dieses Jahr einen Nachfolger?

Vielleicht ist es nicht die größte Überraschung, aber wenn wir einem aktuellen Leak glauben können, dann arbeitet Ubisoft an einem Nachfolger zu Far Cry Primal. In einer PS4-Releaseliste von GameStop ist jetzt nämlich Far Cry 5 inklusive Artikelnummer aufgetaucht. Demnach soll das bisher noch unangekündigte Spiel am 26. November 2017 erscheint.

Selbst wenn sich der Leak als wahr herausstellen sollte, wird der Releasetermin vermutlich nur als Platzhalter dienen. Der 26. November ist nämlich ein Sonntag.

Far Cry 5

Die Kollegen von SG Gaming haben bei einer GameStop-Filiale nachgefragt und bekamen den Eintrag bestätigt. Mehr Informationen zu Far Cry 5 sind dadurch aber nicht bekannt geworden.

Wir haben bei Ubisoft nachgefragt, allerdings möchte der Publisher keinen Kommentar zu dem Gerücht abgeben. Wir geben euch natürlich ein Update, wenn sich neue Details zu dem Leak oder allgemein einem Nachfolger von Far Cry Primal ergeben.

Ist die Far Cry-Reihe in euren Augen noch spannend?