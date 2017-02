Need for Speed - Neuer Ableger nochmals bestätigt, soll noch vor Ende März 2018 erscheinen

Need for Speed

Bereits im Frühjahr 2016 bestätigte EA, 2017 ein neues Need for Speed auf den Markt bringen zu wollen. Seitdem haben wir aber nichts mehr von dem neuen Rennspiel-Projekt gehört.

Nun gibt es ein Lebenszeichen. Im Zuge der Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen (via VG247) hat der Publisher seine Pläne für einen neuen Need for Speed-Ableger nochmals bestätigt. Erscheinen soll der Titel noch vor dem Ende des kommenden Geschäftsjahres am 31. März 2018. Nicht unwahrscheinlich ist, dass EA das neue Need for Speed noch in der Weihnachtssaison 2017 herausbringt. Schließlich kam Ghost Games' Need for Speed-Reboot, der letzte Ableger der Rennspielreihe, im November 2015 auf den Markt.

EA-CEO Andrew Wilson zufolge, soll der neue Need for Speed-Ableger "ambitioniertes und kompetitiveres Online-Gameplay" bieten. Konkrete Details gibt es aber noch nicht.

