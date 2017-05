Far Cry 5 - Verrät uns das Logo zum Spiel endlich das Setting?

Wohin verschlägt es uns in Far Cry 5?

Gestern war es dann soweit und Ubisoft hat die Katze aus dem Sack gelassen. Far Cry 5 wird kommen, das gab der Entwickler und Publisher im Rahmen einer Investorenkonferenz bekannt. Sogar das Logo zum neuen Far Cry-Ableger kennen wir jetzt schon, weitere spannende Details blieben aber aus und auch die Frage nach dem Setting von Far Cry 5 blieb unbeantwortet. Doch wer genau hinsieht, findet im Far Cry 5-Logo vielleicht ein paar Hinweise.

Mehr: Ihr habt entschieden - Diese Settings wünscht ihr euch von Far Cry 5

War es zuletzt vor allem das vermutete Western-Szenario, das Fans in Aufregung versetzt hat, wirkt das Far Cry 5-Logo etwas zu glatt und modern für eine Reise in die Vergangenheit. Es ist aber die Farbgebung des Schriftzugs, der uns vielleicht etwas mehr verraten könnte. Denn dass wir leichte Blau- und Rotschimmer im "Blaulicht"-Logo erkennen können, deutet womöglich daraufhin, dass wir in Far Cry 5 einen Polizisten oder eine Polizistin spielen werden.

Aus der Luft gegriffen ist die Vermutung jedenfalls nicht, denn schon die Kollegen von Giant Bomb wollen schon vor Monaten gehört haben, dass Far Cry 5 in der Moderne spielen wird und uns als Polizist im US-Bundesstaat Montana gegen eine Banditentruppe antreten lässt, die eine Reihe von Ranches übernommen haben. Ob es hier wie in Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands um Drogenhandel geht oder doch etwas anderes dahinter steckt, verrät der Leak aber nicht.

Montana ist der viertgrößte Bundesstaat der USA, ist von den Rocky Mountains durchzogen und stellt mit etwa 990.000 Einwohnern nur 0,3 Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Möglichkeiten für ein weitläufiges, naturbelassenes Setting sind hier also definitiv gegeben. Auch das Western-Gerücht zu Far Cry 5 basierte auf einem Bericht, dass in Montana Aufnahmen für ein bekanntes Videospiel-Franchise gemacht wurden.

Was glaubt ihr, spielen wir in Far Cry 5 vielleicht einen Polizisten?