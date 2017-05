Ihr habt entschieden - Diese Settings wünscht ihr euch von Far Cry 5

Nach Far Cry 4 und Far Cry Primal könnte in diesem Jahr ein neuer Serienteil auf den Markt kommen.

Aktuell verdichten sich die Hinweise darauf, dass in diesem Jahr ein weiteres Far Cry erscheint - weitaus weniger sicher ist jedoch, welches Setting das Spiel haben könnte. Eine Rückkehr nach Rook Island aus Far Cry 3 stand ebenso zur Debatte wie ein Wild West-Setting beziehungsweise ein Spaghetti Western. Aber vielleicht überrascht uns ein mögliches Far Cry 5 ja auch mit einem ganz anderen Szenario.

Daher wollten wir einmal von euch wissen, welches Setting ihr euch für ein neues Far Cry wünscht. Zur Auswahl standen zehn vorgegebene Antwortmöglichkeiten, zudem konnten ihr uns Vorschläge in die Kommentare schreiben. Wir haben eure Beiträge inzwischen ausgewertet und verraten euch nun die Ergebnisse.

Far Cry 5 - Kein klarer Gewinner

Bei der vorangegangen Community-Umfrage, die die Nintendo Switch zum Thema hatte, wart ihr euch noch weitestgehend einig. Damals wolltet ihr vor allem, dass Nintendo möglichst schnell zusätzliche Spiele für seine neue Konsole nachreicht. Im Fall von Far Cry gehen die Meinungen hingegen stärker auseinander.

Einen klaren Favoriten gibt es nicht, jedoch steht der Wilde Westen bei euch mit 18 Prozent auf dem ersten Platz. Den zweiten Platz teilen sich mit jeweils 12 Prozent der Vietnamkrieg, eine Zombie-Apokalypse und das Feudale Japan, das in der Vergangenheit häufig als Wunsch-Setting für einen Assassin's Creed-Teil genannt wurde. Auf Platz drei, vier und fünf folgen wiederum Atlantis mit 11 Prozent, das Antike Griechenland und der Nahe Osten mit jeweils 10 Prozent sowie der Überlebenskampf in der Arktis mit 9 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Die Umfrageergebnisse lassen es schon erahnen: Far Cry ist für euch an kein spezifisches Setting oder eine bestimmte Epoche gebunden. Stattdessen zeigt ihr euch offen für unkonventionelle Schauplätze. In dieselbe Richtung gehen auch eure Kommentare. Denn hier schlagt ihr die unterschiedlichsten Settings für ein mögliches Far Cry 5 vor.

So wünscht sich der GamePro-User Moosman ein Far Cry mit Piraten, wohingegen Talbort einen Space Western-Teil im Stil von Firefly vorschlägt. Thexdevil wiederum träumt von einem Far Cry mit Mafia-Setting, worauf Blackest Rose erwidert: