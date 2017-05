Fast & Furious 8 bricht alle Rekorde.

Fast and Furious 8 hat am Wochenende den Rekord von 8 Milliarden Zuschauern gebrochen. Nicht nur das: gleichzeitig hat der Film über 80% der Einnahmen außerhalb der USA erzielt. Das ist vorher noch keinem Film mit einer so hohen Zuschauerzahl gelungen.

Der Großteil der Gewinne wurde in China gemacht. Schon in der Vergangenheit erfreute sich das Franchise großer Beliebtheit. Neben diesem und vielen weiteren Rekorden zählt nun auch ein weiterer Erfolg dazu: denn mit Fast & Furious 8 ist F. Gary Gray (auch bekannt für Straight Outta Compton) der erste schwarze Regisseur, der die Milliarden-Zuschauerzahl knackte.

Noch zwei weitere Teile kommen zum Erfolgs-Franchise hinzu. Fast & Furious 9 folgt am 18. April 2019 und Fast & Furious 10 am 1. April 2021. Damit nicht genug, denn weiterhin ist ein Spin-off mit Dwayne Johnson, Jason Statham und eventuell auch Charlize Theron, geplant.

Fast & Furious 8 - Action-Trailer: Charlize Theron lässt es ganz schön krachen

Habt ihr Fast and Furious 8 schon gesehen? Wie findet ihr den Film?