FIFA 17 - Großes Weihnachts-Event FUTMas bringt euch jede Menge Geschenke

Jerome Boateng in FIFA 17

Wie immer zum FIFA-Jahresende gibt es auch dieses Jahr wieder ein großes FUTMas-Event in FIFA 17 Ultimate Team. Das bedeutet zum Beispiel, dass seit dem 16. und noch bis zum 28. Dezember keine Team-Voraussetzungen für tägliche Turniere und die Weekend-League existieren. Außerdem gibt es vom 25. bis zum 27. Dezember Mystery-Packs als Belohnung für Squad Building Challenges.

Mehr: FIFA 17 - Update 1.04 ist da, hier sind die Patch Notes

Bis zum 25. Dezember können wir bei Squad Building Challenges an jedem Tag Spieler mit der entsprechenden Rückennummer gewinnen, die zum Datum passt. Außerdem existieren auch noch Weihnachtstrikots und wer sich jeden Tag einloggt, erhält zusätzlich diverse kostenlose Boni, Münzen oder Packs.

Ihr könnt euch mit dem offiziellen Twitter-Account über die aktuellen Aktionen auf dem Laufenden halten:

.@lm19official, @MarcusRashford and @mousadembele in the Dec 19 #FUTmas Calendar SBCs! pic.twitter.com/PJETkbzA77