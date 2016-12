FIFA 17 - Mats Hummels will zum Geburtstag schneller werden

Mats Hummels fühlt sich in FIFA 17 zu langsam.

Wenn wir unser Fußballwissen gewissenhaft durchgehen oder wahlweise das Internet wälzen, so können wir recht schnell eine beachtliche Anzahl an Erfolgen des deutschen Fußballers Mats Hummels entdecken: Weltmeister 2014, U-21-Europameister 2009, mehrfacher Deutscher Meister, Vizemeister, Pokalsieger und Supercup-Sieger kann er sich ebenso stolz auf die Brust schreiben wie die Felix-Auszeichnung von 2014 (Auszeichnung von Nordrhein-Westfalen für den Sportler des Jahres).

Mit einem Defizit allerdings hat Hummels offenbar zu kämpfen - und zwar empfindet er sein virtuelles Ebenbild in FIFA 17 als zu langsam. So hat der spielbare Mats Hummels nur einen Geschwindigkeitswert von 70, was ihn spürbar langsamer als die Profi-Konkurrenz macht. So nahm er nun seinen Geburtstag zum Anlass, den Wunsch zu äußern, dass dieser Wert erhöht wird.

Speed >70 in the next FIFA Game ?? https://t.co/ew9uPsmi57 — Mats Hummels (@matshummels) December 14, 2016

Mal sehen, ob Fifa dem Wunsch nachkommen und dem Fußballer zumindest virtuell etwas mehr Kraft in die Waden spritzen wird.