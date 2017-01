FIFA 17 - Title Update 4 für PS4 & Xbox One bringt entscheidende Änderungen für FUT

FIFA 17

Ab sofort könnt ihr euch das weniger als ein Gigabyte große Title Update 4 für die PS4- und Xbox One-Versionen von FIFA 17 herunterladen. Das bereits für den PC erhältliche Update bringt unter anderem Veränderungen im FIFA Ultimate Team-Modus.

Mehr: FIFA 17 - EAs Fußballsimulation 2016 meistverkauftes Spiel in Deutschland

So ist es beispielsweise nicht länger möglich, Spielerpositionen im laufenden Spiel zu ändern. Außerdem können wir nicht mehr das Gründungsdatum, den Mannschaftsnamen oder das Vereinswappen im Matchup-Screen sehen. Die Anzeige der Vereins-Details veranlasste zuvor Spieler dazu, Begegnungen schon vor dem eigentlichen Match abzubrechen, da sich die Stärke des Gegners einschätzen ließ.

Neben der Ausmerzung eines Bugs, der im Karriere-Modus Spielergehälter falsch zusammenrechnet, bringt der Patch allerhand kleinere technische Verbesserungen mit sich. So spricht beispielsweise der Kommentator im Story-Modus The Journey die gleiche Sprache, die in den Spieleinstellungen als Standard-Sprache gewählt wurde.

Die vollständigen Patch Notes haben wir euch hier aufgelistet (via vg247):

Addressed the following in FIFA Ultimate team:

Displaying correct kit on the player in the kit select screen.

Players will no longer be able to set custom player positions in Team Management during gameplay.

An issue in Squad Building Challenges where switching a higher rated player with a lower rated player resulted in the overall squad rating going up.

Removed Est. Date, Crest and Squad Name from the FUT Champions matchup screen.

Changed the latency bar graphic to give more detail on connection quality.

Addressed the following in Career Mode:

An issue where the current weekly wages from the budget tab do not properly reflect the actual weekly wages.

Visual / Presentation changes:

Improved camera selection for slow motion goal replays.

Addressed EATV buffering.

Addressed audio balance of French commentators.

Gameplay commentator language for The Journey now defaults to language selected in Game Settings.

Addressed the following in gameplay:

Adjusted the defensive line position for low pressure tactics.

Addressed an issue where a pass was made without a button press.

Was haltet ihr von den Änderungen für FIFA Ultimate Team?

