FIFA 18 - 10 Prozent mehr Umsatz durch Christiano Ronaldo, schätzt Analyst

FIFA 18 erscheint am 29. September und es gibt bereits einen ersten Teaser, in dem Cristiano Ronaldo im Mittelpunkt steht. Der Fußball-Superstar ziert aber auch das Cover des Spiels. Allein diese Tatsache könnte EA zu deutlich mehr verkauften Einheiten verhelfen. Denn Cristiano Ronaldo ist natürlich nicht irgendwer, sondern der momentan vielleicht beste Fußballer der Welt. Joost van Dreunen, der SuperData-CEO gibt dazu folgendes Statement ab (via VentureBeat):

"Abhängig von der Bekanntheit eines Spielers kann ein berühmter Athlet dabei helfen, die Verkäufe um ungefähr 10 Prozent zu verbessern. [...] Es genügt zu sagen, dass das Verpflichten eines Athleten ausschlaggebend ist, insbesondere weil die Zielgruppe für Sportspiele dazu tendiert, mehr oder weniger stabil zu sein."

Cristiano Ronaldo darf so etwas also getrost zugetraut werden: Auf Twitter, Facebook und Instagram vereint der Fußball-Superstar aktuell über 277 Millionen Follower. Er leiht FIFA 18 allerdings nicht nur sein Gesicht, sondern wurde auch per Motion Capturing-Verfahren ins Spiel übertragen. Mit der Hilfe seiner Daten sollen laut offizieller Ankündigung "entscheidende Gameplay-Elemente wie Spielfluss, Reaktionstempo und Explosivität" überarbeitet worden sein.

FIFA 18 soll am 29. September für PS4, Xbox One, PC, PS3 und Xbox 360 erscheinen.