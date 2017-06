FIFA 18 - Teaser-Trailer zeigt Ingame-Grafik & Cristiano Ronaldo als Star

Nachdem die offiziellen Social Media-Kanäle es gestern bereits angeteasert haben, ist es heute endlich so weit: FIFA 18 wurde endlich angekündigt und hat zudem einen ersten Teaser bekommen.

In ihm können wir wie immer einen ersten Blick auf das kommende Fußballspiel werden und erfahren, was uns im nächsten Teil der FIFA-Reihe erwartet. In den vergangenen zwei Jahren fanden zwei große Änderungen ihren Weg in das Franchise: FIFA 16 führte erstmals Frauenfußballmannschaften ein, während FIFA 17 mit dem Storymodus "The Journey" zu beeindrucken wusste.

Dass dieser auch in FIFA 18 zurückkehrt, wussten wir bereits seit Februar als EA das Feature erneut bestätigte. Unter anderem sollen uns in Saison 2 des Story-Modus neue Charaktere und eine neue Handlung präsentiert werden. Aber was erwartet uns ansonsten in FIFA 18? Unter anderem spielt Star-Fußballer Cristiano Ronaldo eine besondere Rolle, wie uns der Teaser mit Game Engine-Footage zeigt:

Mit dem Teaser wurde uns zudem ein Release-Termin spendiert: FIFA 18 erscheint am 29. September 2017. Weitere Informationen zum Spiel dürften uns im Rahmen der E3-Pressekonferenz von Electronic Arts am kommenden Samstag, dem 10. Juni, erwarten.

Bevor es aber so weit ist, gibt es außerdem noch das offizielle Cover von FIFA 18:

Was haltet ihr vom ersten Teaser-Trailer zu FIFA 18?