FIFA 18 - Gratis-Demo ab heute auf PS4 & Xbox One, Story-Modus & mehr spielbar

Heute, am 12. September 2017, erscheint die Demo zu FIFA 18 für PS4, Xbox One sowie für den PC. Damit schubst EA Sports die kostenlose Testversion der kommenden Fußballsimulation ein paar Tage früher in die entsprechenden Stores als erwartet. Letzte Gerüchte sprachen von einem Release der FIFA 18-Demo am 15. September.

Mehr: FIFA 18 The Journey - Alle Neuerungen aus der zweiten Saison des FIFA-Storymodus

Die FIFA 18-Demo beansprucht 7,31 GB auf der Xbox One und sollte laut Angabe im Xbox Live Store bereits heute um 2 Uhr morgens erscheinen - zum Zeitpunkt, an dem dieser Artikel geschrieben wird, ist sie aber nach wie vor nicht verfügbar. Es ist ebenfalls noch unklar, ab wann die FIFA 18-Demo heute aus dem PS Store heruntergeladen werden kann. Wir halten aber die Augen offen und geben euch Bescheid, sobald sie live ist.

FIFA 18-Demo - Was dürft ihr spielen?

Die Demo zu FIFA 18 gibt uns einen kleinen Vorgeschmack auf The Journey: Hunter Returns, die zweite Saison des Story-Modus The Journey, der im letzten Ableger der Reihe, FIFA 17, Premiere feierte. Spielbar wird ein kleiner Ausschnitt des Story-Modus sein.

Außerdem dürfen wir uns - wie von den Vorjahres-Demos gewohnt - im Anstoß-Modus austoben. Dabei dürfen wir zwischen zwölf Clubs wählen und in vier Stadien spielen. Welche das sind, erfahrt ihr in der Auflistung unten.

Spielbare Mannschaften in der FIFA 18-Demo

Manchester United

Manchester City

Real Madrid CF

Atlético de Madrid

Juventus F.C.

FC Bayern München

Paris Saint-Germain F.C.

LA Galaxy

Toronto FC

Boca Juniors

C.D. Guadalajara

Vissel Kobe

Stadien aus der FIFA 18-Demo

Santiago Bernabéu

La Bombonera

StubHub Center

King Fahd Stadium

Die Vollversion von FIFA 18 erscheint am 29. September 2017 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS3, Xbox 360 und den PC.