FIFA 18 - Die neue Fußball-Simulation im Wertungsspiegel

Es dauert zwar noch gut eine Woche, bis der PES 2018-Konkurrent FIFA 18 offiziell in den hiesigen Ladenregalen stehen wird, dennoch sind zahlreiche Meinungen zum Spiel schon schon im Netz zu finden. Die ersten Tests fallen dabei größtenteils positiv aus.

So lobt der Redakteur von Forbes die spektakuläre Präsentation und hebt dabei vor allem die glaubwürdige Atmosphäre innerhalb der Stadien hervor. Wie die Kollegen von Press Start, US Gamer und Gameblog.fr hingegen kritisieren, habe sich bis auf das neue Storykapitel von "The Journey" schlicht zu wenig im Vergleich zum Vorjahr geändert.

FIFA 18 wird am 29. September für PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, PC und die Nintendo Switch erscheinen. Unser Test zur Fußball-Simulation erscheint sobald wie möglich!

Website Wertung Forbes 9/10 US Gamer 4/5 IGN Spain 9.2/19 GameBlog.fr 7/10 TrustedReviews 4.5/5 Press Start 9/10 Xbox Achievements 80/100

