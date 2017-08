FIFA 18 - Neues Video zeigt Gesichter von Neymar, Griezmann und Co.

EA Sports hat auf Twitter ein neues Video veröffentlicht, dass ein paar der Spielergesichter im kommenden Fußballspiel FIFA 18 zeigt. Darin sind unter anderem die Kicker Neymar (Paris St. Germain) und Antoine Griezmann (Atlético Madrid) sowie etliche weitere Fußballspieler zu sehen, deren Gesichter mit der sogenannten Face-Scan-Technologie ins Spiel gebracht wurden.

Mehr: Story-Modus in FIFA 18 bietet 4-Spieler-Koop

Laut EA Sports sollen dadurch die Grenzen zwischen Realität und Spiel noch mehr verschwimmen. Allerdings wird das Face Scanning nicht bei allen Kickern in FIFA 18 angewandt, somit sind nicht alle virtuellen Spieler ihren Vorbildern wie aus dem Gesicht geschnitten, was bei der Community schon im letzten Jahr für Kritik sorgte. Den Tweet mit dem Video findet ihr unten.

From @AntoGriezmann to @OfficialRadja and @Dele_Alli to @Cristiano, players in #FIFA18 are looking ? pic.twitter.com/ia9g8uxNt7