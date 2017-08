Die ganz großen Innovationen bleiben in FIFA 18 zwar aus, aber auch in diesem Jahr weiß die Fußballsimulation von EA mit ein paar Neuerungen zu überzeugen, die viele Fans lange gefordert hatten. Neben den Lizenzen für die Dritte Liga und dem Comeback von FIFA Street, wird der Story-Modus "The Journey: Hunter Returns" auch im Koop spielbar sein. Offenbar dürfen aber nicht nur zwei Spieler gleichzeitig an der Karriere von Alex Hunter feilen, sondern gleich vier.

Wie der Kicker berichtet, werden FIFA 18-Spieler die Möglichkeit haben, mit drei Freunden gemeinsam die Matches im Story-Modus zu bestreiten. Dafür muss nur im Vorfeld die Multiplayer-Option ausgewählt werden und schon können insgesamt vier Rasensportfreunde mitwirken. Bislang wussten wir nur, dass wir einen Freund mit auf den Platz zerren können.

Allerdings gilt auch hier der Hinweis, dass Alex Hunter nur von einer Person gespielt werden werden kann. Die Koop-Partner können allerdings Bälle auflegen, Pässe spielen, beim Erfüllen der Tagesziele helfen oder es Alex Hunter auch schwerer machen, wenn der interne Konkurrenzkampf des Profifußballs möglichst realistisch abgebildet werden soll.

In The Journey: Hunter Returns knüpft FIFA 18 an die Ereignisse des Vorgängers an und das Jahrhundertalent liebäugelt nach einer imposanten Debüt-Sasion mit einem Wechsel ins Ausland. Auch die Bundesliga ist offenbar eine Option. Zunächst steht aber eine Sommerpause in Brasilien und eine Vorbereitungstour in den USA an.

FIFA 18 erscheint am 29. September 2017 für PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 und PC.