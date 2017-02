FIFA 18 - Storymodus “The Journey” kehrt zurück

FIFA 17 - Der Held des Storymodus: Alex Hunter.

In FIFA 17: The Journey schickt uns EA als Alex Hunter in der Premiere League auf Torejagd. Wie es scheint, kam der cineastisch inszenierte Story-Modus gut bei den Fans an: The Journey wird in FIFA 18 zurückkehren.

Mehr: FIFA 17 - Meinung: The Journey ist ein guter Anfang, aber leider kein Volltreffer

Das verkündet EA-CEO Andrew Wilson im Zuge des aktuellen Geschäftsberichts des Publishers (via Eurogamer). Saison 2 des Story-Modus bringe sowohl neue Charaktere als auch eine neue Handlung mit sich. Was uns im neuen The Journey-Modus genau erwartet, verriet Wilson nicht.

FIFA 18 erscheint voraussichtlich im September 2017.

Was wünscht ihr euch von FIFA 18: The Journey?