Final Fantasy 15 - Alle Kapitel des Rollenspiels im Überblick

Hier sind alle Story-Kapitel von Final Fantasy 15 in der Übersicht.

Nach knapp zehnjähriger Entwicklungszeit ist Final Fantasy 15 für die PS4 und Xbox One endlich fertig, unseren Ersteindruck nach knapp 30 Stunden Spielzeit lest ihr hier. Die Story, die ihr mit Noctis Lucis Caelum und seinen Freunden erlebt, erstreckt sich über mehrere Kapitel (engl. Chapter), von denen einige in einer Open World spielen, andere dagegen linear erzählt werden.

Wieviele Kapitel hat Final Fantasy 15 für PS4 und Xbox One?

Die Geschichte von Final Fantasy 15 hat insgesamt 14 Kapitel, dazu kommt noch ein Epilog-Kapitel nach dem Beenden der Hauptstory. Nach dem Durchspielen lassen sich die einzelnen Chapter nicht noch einmal anwählen. Nachfolgend findet ihr alle Kapitel und deren deutsche Namen in der Übersicht.

Achtung: SPOILERGEFAHR!!!

Kapitel-Überblick zu Final Fantasy 15

Kapitel 1: Der Aufbruch

Kapitel 2: Ahnenforschung

Kapitel 3: Die weite Welt

Kapitel 4: Von Göttern und Königen

Kapitel 5: Dunkle Wolken

Kapitel 6: Erwachen

Kapitel 7: Drei sind einer zu wenig

Kapitel 8: Neue Ufer (hier wechselt das Spiel von der Open-World in lineare Bahnen)

Kapitel 9: Schwere Schicksale

Kapitel 10: Die Bürde eines Königs

Kapitel 11: Falsches Spiel

Kapitel 12: Eine Welt am Abgrund

Kapitel 13: Die Rückeroberung

Kapitel 14: Die Heimkehr

Nach Chapter 14 endet die Hauptstory und es folgt ein Epilog-Kapitel, das jedoch keine Geschichte erzählt. Es ist möglich, nach dem Ende der Geschichte die Open-World ausgiebig weiter zu erkunden.

Kapitel 15: Am Ende des Weges

Wie lang ist die Spielzeit von Final Fantasy 15?

Wer relativ geradlinig durch die Hauptstory spielt und nur wenige Aktivitäten in der Open-World erledigt, kann bei Final Fantasy 15 mit einer Spielzeit von 25 bis 30 Stunden rechnen. Erkundet ihr dagegen ausgiebig die Spielwelt und probiert alle Nebenaufgaben etc. in Eos aus, seid ihr locker 50 Stunden beschäftigt.

