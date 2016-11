Final Fantasy 15 - Das sind alle PS4-Trophäen aus dem Spiel

Final Fantasy 15

Wie ihr vielleicht mitbekommen hat, werden in einigen Ländern schon Exemplare von Final Fantasy 15 verkauft, obwohl der offizielle Release weiterhin am 29. November stattfinden wird. Das führt einerseits zu unangenehmen Spoilern aber eben auch Leaks, die weniger gefährlich sind und einen Einblick in den Umfang des Spiels geben.

Der NeoGAF-User Kanann hat offenbar schon Zugriff auf eine Final Fantasy 15-Version und teilt die komplette Liste der PS4-Trophäen mit der Welt. Falls ihr nicht wissen wollt, was es alles im Spiel zu erreichen gibt, dann solltet ihr jetzt nicht weiterlesen. (via Gamepur)

The World Wanderer: Collected all trophies. (Platin-Trophäe)

Insomnia's Walking Nightmare: Completed the Prologue.

Departure: Completed Chapter 1

Hidden Trophy: Completed Chapter 2

Hidden Trophy: Completed Chapter 3

Hidden Trophy: Completed Chapter 4

Hidden Trophy: Completed Chapter 5

Hidden Trophy: Completed Chapter 6

Hidden Trophy: Completed Chapter 7

Hidden Trophy: Completed Chapter 8

Hidden Trophy: Completed Chapter 9

Hidden Trophy: Completed Chapter 10

Hidden Trophy: Completed Chapter 11

Hidden Trophy: Completed Chapter 12

Hidden Trophy: Completed Chapter 13

Homecoming: Completed Chapter 14

Chosen King: Defeated Ifrit on Normal difficulty.

Learner's Permit: Drove the Regalia.

Chocobo Jockey: Rode a Chocobo.

Regalia Pilot: Flew the Regalia Type-F.

Quadruple Threat: Equipped four weapon slots.

Faithful Heir: Collected thirteen royal arms.

New Power: Learned first ability.

Self-Improved: Activated 20 ability nodes.

Self-Mastered: Activated 50 ability nodes.

Angling Rookie: Improved fishing level for the first time.

Survival Rookie: Improved survival level for the first time.

Photo Rookie: Improved photography level for the first time.

Cooking Rookie: Improved cooking level for the first time.

Angling Expert: Reached maximum fishing level.

Survival Expert: Reached maximum survival level.

Photo Expert: Reached maximum photography level.

Cooking Expert: Reached maximum cooking level.

Just Hangin' Around: Performed first point-warp suspension.

Brother-in-Arms: Issued first ally command.

Blind Spot: Performed first blindside link.

Noct You Like a Hurricane: Initiated first link-strike after parrying an attack.

The Power of Kings: Called forth the Armiger for the first time.

Magical Worker: Crafted a spell for the first time.

Black Mage: Used magic for the first time.

Divine Intervention: Summoned one of the Six for the first time.

High Five for Justice: Played JUSTICE MONSTERS FIVE for the first time.

Immortal Photobomb: Caught an image of Gentiana in a photo.

Spinning a Yarn I: Completed first sidequest.

Spinning a Yarn II: Completed 5 sidequests.

Spinning a Yarn III: Completed 10 sidequests.

Spinning a Yarn IV: Completed 20 sidequests.

Spinning a Yarn V: Completed 40 sidequests.

Weaving a Tapestry: Completed 80 sidequests.

My First Hunt: Completed first hunt.

Tortoise Toppler: Defeated the adamantoise.

