Final Fantasy 15 - Bonus-Szene in Kingsglaive zeigt ultimativen Boss

Final Fantasy 15 Kingsglaive - Ultros

Die meisten von euch werden den Bossgegner Ultros sicherlich als Sprüche klopfenden, violetten Tintenfisch aus Final Fantasy 6 in Erinnerung haben. Im Laufe der Geschichte fordert er uns gleich viermal zum Kampf heraus und nervt uns mit seinen mächtigen Zaubern. Auch in Kingsglaive, dem Animationsfilm zu Final Fantasy 15, hat das achtarmige Ungetüm einen Auftritt - zumindest kurz, bevor Cid seine frisch zubereiteten Überreste an Nyx und seine Kingsglaive-Kumpels verteilt.

Die Bonus-Szene, in der wir Ultros im CGI-Gewand bewundern können, teilte Square Enix nun auf Youtube (via Destructoid) mit uns. Schade, dass der Boss keinen Weg ins Spiel gefunden hat. Ein Teil des Ökosystems ist er ja irgendwie trotzdem.

Welcher ist euer Lieblingsboss aus der Final Fantasy-Reihe?