Final Fantasy 15 - Entwickler geben Details zum Day One-Patch »Crown Update« bekannt

Bevor es mit Final Fantasy 15 losgehen kann, braucht es das »Crown Update«

Eigentlich hieß es ja, dass mit der zweimonatigen Verspätung von Final Fantasy 15 verhindert werden soll, dass das Rollenspiel mit einem riesigen Day One-Patch versorgt werden muss. Letztlich müssen wir aber sowohl die Verzögerung als auch das etwa 7GB große Update hinnehmen.

In einer Pressemitteilung hat Square Enix nun auch die Änderungen bekannt gegeben, die der Day One-Patch mit sich bringen wird. Das sind die Anpassungen des sogenannte »Crown Updates«:

Bedenkt hierbei aber, dass dies nicht sämtliche Änderungen sind, die im »Crown Update« enthalten sind. Falls ihr euch aber im Netz nach weiteren Details umschauen wollt, solltet ihr aufpassen, denn da schon einige Final Fantasy 15-Exemplare im Umlauf sind, tummeln sich im Netz auch zahlreiche Spoiler.

Für diesen unangenehmen Vorfall hat sich nun Director Hajime Tabata entschuldigt und folgendes Statement abgegeben:

"Das Erscheinungsdatum, der 29. November, nähert sich und ich hoffe sehr, dass alle das Spiel unvoreingenommen genießen können. Leider kam es zu einer nicht autorisierten Distribution der physischen Version von FINAL FANTASY XV in bestimmten Regionen und uns ist aufgefallen, dass Gameplay-Aufnahmen von Leuten, die diese Versionen spielen, online aufgetaucht sind. Obwohl diese Situation durch verschiedene, regional besondere Umstände zustande kam und eventuell nicht vollständig vermieden werden kann, bedauern wir dies sehr.



Eines der wichtigsten Ziele für FINAL FANTASY XV war es, dass dank der gleichzeitigen Veröffentlichung weltweit alle die Geschichte und die Überraschungen gemeinsam entdecken und genießen können. Aufgrund der neusten Ereignisse finden sich womöglich Videos mit unerwarteten Spoilern online. Daher möchten wir all jene warnen, die sehnsüchtig auf das Spiel warten. Wir tun alles in unserer Macht stehende, um die Verbreitung von nicht autorisierten Aufnahmen online zu unterbinden. Wir möchten all jene, die vorzeitig eine Version des Spiels erstanden haben, bitten, diejenigen zu respektieren, die sich auf die offizielle Veröffentlichung freuen, und niemandem die Überraschung zu verderben.



Ein großes und engagiertes Team hat sehr hart an der Erstellung dieses Spiels gearbeitet, um ein FINAL FANTASY zu erschaffen, das jeder gleichermaßen genießen kann. Wir würden es sehr bedauern, wenn die Aufregung der Veröffentlichung für so viele so kurz vor dem Erscheinen verdorben würde."