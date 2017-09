Final Fantasy 15 - September-Update 1.16 erweitert Kapitel 12 um weitere Story-Inhalte

Fast ein Jahr nach dem offiziellen Release schraubt und werkelt Square Enix nach wie vor an Final Fantasy 15, das als improvisierte Notlösung erschien, mittlerweile aber um etliche Content-Updates erweitert wurde. Das neue kostenlose September-Update, das auf die Versionsnummer 1.16 hört, erweitert abermals die Geschichte des Spiels.

So dürfen sich PS4- und Xbox One-Spieler mit dem aktuellen Final Fantasy 15-Update unter anderem auf ein neues Story-Event für das zwölfte Kapitel des Spiels freuen, das den Hintergrund der Beschwörungen (Astrals) genauer beleuchtet. Auf Twitter zeigen uns die Macher eine Handvoll neuer Screenshots aus dem Event, die uns die Charaktere Luna, Gentiana sowie Ifrit und Shiva zeigen.

The #FFXV September update is now live!

A new event has been added to Chapter 12 that explains the events that led to the War of the Astrals pic.twitter.com/ucA5qGKDtx