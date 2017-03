Final Fantasy 15 - Gameplay-Trailer zum März-Update zeigt verbessertes Kapitel 13 & mehr

Montag, 27. März 2017 um 10:30

Square Enix hat einen Trailer zum März-Update für Final Fantasy 15 veröffentlicht, das ihr euch ab heute, dem 27. März 2017, auf eure PS4 und Xbox One laden könnt. Der Patch besteht aus den Versionen 1.07, die einige Bugs ausbessert, sowie Version 1.06, die eine ganze Reihe von Neuerungen mit sich bringt.

Der Trailer zum Update gibt uns einen kleinen Einblick in das ausgebesserte Kapitel 13, das durch die verbesserten Zauber von Noctis (Alterna, Holy und Death) verspricht, nunmehr weniger zäh zu sein. Außerdem dürfen wir uns dank des Updates in der Open World des JRPGs mit unseren Chocobos nun über Felsen hüpfen, die vorher unpassierbar waren und damit neue Höhen erklimmen.



Zu guter Letzt erinnert uns der Trailer daran, das mit Episode Gladiolus der erste kostenpflichtige DLC zu Final Fantasy 15 in den Startlöchern steht. Gladios Solo-Abenteuer erscheint am 28. März 2017 für PS4 und Xbox One zu einem Preis von 4,99 Euro, wenn ihr nicht im Besitz des Season Pass seid.