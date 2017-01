Final Fantasy 15 - Square Enix hat noch “aufregende, unangekündigte Erweiterung” auf Lager

Final Fantasy 15

Final Fantasy 15 soll uns noch eine ganze Weile bei Laune halten. So will Square Enix das JRPG nicht nur regelmäßig mit Updates versorgen und erzählerische Lücken mit neuen Zwischensequenzen füllen, sondern uns auch mit drei geplanten Story-Erweiterungen zurück in die Welt von Eos holen. Während bereits erste Informationen zum ersten Singleplayer-DLC Episode Gladiolus ans Tageslicht gehuscht sind, spricht Hajime Tabata nun über eine weitere, geheime Erweiterung für Final Fantasy 15.

In der aktuellen Ausgabe der Weekly Famitsu (via Dualshockers) haben sich mehrere Entwickler zu ihren Zielen für das Jahr 2017 geäußert - unter ihnen auch Tabata, der Director von Final Fantasy 15:

"Final Fantasy 15 ist derzeit für Updates in Entwicklung und wir arbeiten ebenfalls an einer aufregenden, unangekündigten Erweiterung, auf die ihr euch freuen dürft."

Neben neuen Singleplayer-Inhalten erwartet uns außerdem eine im Season-Pass enthaltene Multiplayer-Erweiterung, die uns im Online-Koop aufs Abenteuer schickt. Wie Tabata verkündete, dürfen wir uns unter anderem auf einen Charakter-Editor freuen, der auch im Hauptspiel Verwendung finden soll.

In absehbarer Zeit will uns Square Enix im Rahmen eines Active Time Reports neue Infos zu zukünftigen Updates und DLCs zu Final Fantasy 15 verraten. Möglicherweise erfahren wir auch dann, was es mit der unangekündigten Erweiterung auf sich hat. Ein konkreter Termin steht allerdings noch nicht fest.

Was haltet ihr von Square Enix' DLC-Fahrplan für Final Fantasy 15?