Final Fantasy 15 - Stellt schon jetzt einen Verkaufsrekord auf

Final Fantasy 15 darf sich schon jetzt über eine erste Erfolgsmeldung freuen.

Zu sagen, dass Final Fantasy 15 auf eine lange Entwicklungszeit zurückblickt, wäre eine unglaubliche Untertreibung: Auf der E3 2006 wurde das Spiel zum ersten Mal als Final Fantasy Versus XIII mit einem damals völlig anderen Ansatz angekündigt. Und erst jetzt ist es endlich erschienen. Das Warten hat sich gelohnt, und zwar offenbar nicht nur für Final Fantasy-Fans, sondern auch für Square Enix: Final Fantasy 15 ist das sich am schnellsten verkaufende Spiel in der Geschichte der Marke. Über fünf Millionen Exemplare sollen zum Teil in den Retail-Handel gegangen, sowie zum Teil über digitale Downloads verkauft worden sein. Das gibt Square Enix in einer Pressemitteilung und via Twitter bekannt:

FINAL FANTASY XV day one shipment and digital sales exceed 5 million units, becoming the fastest selling game in the history of the series! — Square Enix USA (@SquareEnixUSA) December 1, 2016

Mehr: Final Fantasy 15 - New Game+ bestätigt & Infos zur Mystery Disk

Wie viele Exemplare nun genau über die virtuelle Ladentheke gegangen sind, verrät Square Enix leider nicht. Ebenfalls bemerkenswert: Hier ist die Rede von Auslieferungen an die Retail-Händler – nicht davon, wie viele Exemplare dann auch tatsächlich an die Endkunden verkauft wurden. Zusammengenommen ergibt sich dadurch zwar ein sehr positives, aber auch etwas undurchsichtiges Bild.

Mehr: Final Fantasy 15 im Test - Ein Neuanfang

Nichtsdestotrotz stellen fünf Millionen Einheiten eine sehr beachtliche Stückzahl dar. Und das trotz – oder vielleicht gerade wegen – der extrem langen Zeitspanne zwischen der ersten Ankündigung 2006 und dem Release. Damals hieß Final Fantasy 15 noch ganz anders, sollte für die PS3 erscheinen und eigentlich ein Spinoff werden (siehe Video unten). Die lang aufgebaute Vorfreude, der gleichzeitige weltweite Launch sowie die guten internationalen Reviews dürften dann ihr Übriges zu den Verkaufszahlen beigetragen haben.

Gehört ihr zu den Käufern? Wie gefällt euch Final Fantasy 15?