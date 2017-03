Im zweiten Final Fantasy 15-DLC übernimmt Prompto die Hauptrolle.

Mit Episode Gladiolus erscheint heute, am 28. März 2017, der erste kostenpflichtige DLC zu Final Fantasy 15 und hat eine Spielzeit von rund zwei Stunden im Gepäck. Einige Spieler haben das kurze Soloabenteuer von Gladiolus bereits beendet und damit ein Geheimnis enthüllt, das Square Enix vor einigen Wochen im Rahmen der PAX East in die Welt setzte. Da hieß es, dass uns am Ende von Episode Gladiolus "eine kleine Überraschung" bezüglich Episode Prompto erwarten soll.

Bei dieser Überraschung handelt es sich um einen Teaser-Trailer zu Episode Prompto, der uns den sonst so gut gelaunten, aber diesmal sichtlich verzweifelten Pistolenschützen mit Winterkluft in einer Schneelandschaft zeigt. Der Teaser ist allerdings nicht neu, sondern eine erweiterte Fassung eines kurzen Clips aus dem Final Fantasy 15-DLC-Trailer, den uns Square Enix bereits Anfang Februar zeigte. Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen (via Dualshockers):

Episode Prompto ist der zweite kostenpflichtige DLC zu Final Fantasy 15, der im Juni 2017 für PS4 und Xbox One erscheinen soll. Ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht.

Was haltet ihr von dem Teaser?