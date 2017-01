Final Fantasy 15 - Youtuber beendet Spiel auf Level 1 & ohne Items

Final Fantasy 15

Knapp 27 Spielstunden waren verstrichen, als endlich der Abspann von Final Fantasy 15 über meinen Bildschirm rauschte. Mit meinen Charakteren, die zu diesem Zeitpunkt gerade einmal an der Stufe 40-Grenze kratzten, hatte ich mich nicht nur ganz schön beeilt, sondern das Spiel auch auf einem weitaus niedrigerem Level beendet, als mir empfohlen wurde.

Tja, dank BOYvsVIDEOGAME komme ich mir nun ziemlich schäbig vor, wenn ich mir im Anblick meines Erfolges auf die Schulter klopfe. Der Youtuber nämlich hat sich lediglich auf Level 1 und ohne Heiltränke, Phönixfedern und Co. durch das JRPG von Square Enix gekämpft. Stattdessen verließ er sich auf Ausrüstungsgegenstände, deren spezifische Eigenschaften (zum Beispiel einen Bonus auf Eis-Angriffe) er sich zu Nutze machte, und Skill beim Ausweichen durch Warps. Um beim Camping keine Erfahrungspunkte zu erhalten, rüstete er sich mit dem im Holiday Pack-DLC enthaltenen Nixperience Band aus.

Hut ab, denn ein Spaziergang ist BOYvsVIDEOGAMEs Playthrough sicherlich nicht. Im Gegensatz zu Titeln wie Dark Souls 3 oder Bloodborne, deren Kampfsysteme punktgenaues Ausweichen, Angreifen und Parieren verlangen, erscheinen die Kämpfe in Final Fantasy 15 recht holprig. Attacken und Ausweichmanöver lassen sich insbesondere bei vielen Gegnern auf einem Haufen – nicht einmal annähernd so präzise ausführen wie in den Fromsoftware-RPGs. Mit Warps, einem beherzten Einsatz von Großschwertern und Gladiolus' Tempest murkelt sich der Spieler aber trotzdem durch. Letztendlich brauchte er knapp 60 Stunden, um die Hauptstory zu beenden.

Wenn ihr euch den Spieldurchlauf von BOYvsVIDEOGAME ansehen und nicht von Schimpfworten überhäuft werden wollt, dann stellt lieber den Ton aus (via Kotaku). Hier haben wir euch den Kampf gegen einen Level 99-Mob verlinkt, es erwarten euch also nur geringe Spoiler.

Auf welchen Level habt ihr Final Fantasy 15 beendet und wie lange habt ihr gebraucht?