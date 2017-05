Final Fantasy 7-Remake - Entwickler-Team wird ausgetauscht, Produktion wieder intern

Verzögert sich das Final Fantasy 7-Remake noch weiter?

Das Final Fantasy 7-Remake scheint nicht ganz reibungslos abzulaufen: Es wurde bereits auf der E3 2015 angekündigt, soll sich aber noch immer in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befinden. Jetzt gibt es die nächste Meldung rund um das Projekt, die aufhorchen lässt: Square Enix nimmt sich der Sache offenbar wieder intern an und verlagert die eigentlich externe Entwicklung wieder zurück. (via Gematsu)

Mehr: FF7 Remake & Kingdom Hearts 3 - Release "innerhalb der nächsten drei Jahre", sagt Square

Naoki Hamaguchi soll in einer leitenden Rolle involviert sein und hat folgende Kommentare abgegeben:

"Bisher wurde die Entwicklung in erster Linie mit der Unterstützung externer Partner vorangetrieben. In Anbetracht einiger Faktoren wie der Verbesserung der Qualität, wenn das Produkt zukünftig in die Massenproduktion geht, hat die Firma entschieden, das Entwicklungssystem wieder zurück zu verlagern, innerhalb des Konzerns."

Erst kürzlich hieß es, dass das Final Fantasy 7-Remake womöglich erst in drei Jahren erscheint. Einige Stellenausschreibungen legen außerdem nahe, dass sich das Projekt noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet.

Was haltet ihr von der Nachricht?

Final Fantasy 7 Remake - Ingame-Trailer von der Playstation Experience 2015