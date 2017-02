Final Fantasy 7-Remake & Kingdom Hearts 3 - Neue Screenshots zeigen Bosskämpfe

Das Final Fantasy 7 Remake sieht weiterhin vielversprechend aus.

Noch immer sind handfeste Neuigkeiten zum Final Fantasy 7-Remake und Kingdom Hearts 3 sehr rar gesät. Doch im Rahmen der diesjährigen Monaco Anime Game International Conference gab Square Enix den Blick frei auf drei neue Screenshots der beiden heißerwarteten Rollenspiele.

Mehr: Kingdom Hearts - Das steckt hinter den verwirrenden Namen – ein Leitfaden aller PS4-Titel

So dürfen wir uns anschauen, wie der Wachskorpion, der allererste Boss in Final Fantasy 7, in seinem neuen Remake-Gewand ausschaut. Die Umgebung soll während des Kampfes auch teilweise zerstörbar sein.

The Guard Scorpion looks like an even more formidable foe in the second #FFVII Remake screenshot shown for the first time at @MagicMonaco pic.twitter.com/GWaSIm5Cng — Final Fantasy (@FinalFantasy) February 18, 2017

Außerdem sehen wir noch Cloud, wie er sich innerhalb des Reaktors vor den Shinra-Soldaten versteckt. Vielleicht wird also auch Stealth ein Teil des Hauptspiels werden.

Looks like Cloud has been spotted in this new #FFVII Remake screenshot Tetsuya Nomura revealed at @MagicMonaco pic.twitter.com/luANpLTUDI — Final Fantasy (@FinalFantasy) February 18, 2017

Zu Kingdom Hearts 3 gibt es ein Bild zu sehen, dass Sora im Kampf gegen eine neue Heartless-Form in der Welt von Thebes zeigt. Das Keyblade hat eine Schild-Form und kann sich laut Director Tetsuya Nomura in verschiedene Dinge verwandeln, unter anderem in eine Art Streitwagen.

At @MagicMonaco, #KH director Tetsuya Nomura spoke about his work & career and revealed this new #KH3 screenshot! pic.twitter.com/GzDiwOK01H — Kingdom Hearts (@KINGDOMHEARTS) February 18, 2017

Details zum Release der beiden Spiele gab es aber leider abermals nicht. Vor einiger Zeit ließ Nomura verlauten, dass beide Titel noch einen weiten Weg vor sich hätten.

Wie ist euer Eindruck bisher?