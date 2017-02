Es soll keine Neuauflagen von Final Fantasy 7: Crisis Core und Co. geben.

Bis die erste Episode des Remakes zu Final Fantasy 7 erscheint, dauert es vermutlich noch eine ganze Weile. Während wir noch immer auf Gameplay-Details zur episodischen Neuauflage warten, präsentierte uns Director Testsuya Nomura vor einigen Tagen immerhin zwei neue Screenshots. Und auch über die Nachricht, dass die Synchronsprecher ihre Arbeit an der Hauptgeschichte abgeschlossen haben, dürfte sich die Fangemeinde gefreut haben.

Im Rahmen einer Konferenz auf der MAGIC 2017, die letzte Woche in Monaco stattfand, kommt Nomura zwar nicht direkt auf das Final Fantasy 7-Remake zu sprechen, hat sich dafür aber zu weiteren Neuauflagen aus dem Final Fantasy 7-Universum geäußert (via Siliconera). Dazu gehören nämlich nicht nur das Hauptspiel aus dem Jahr 1997, sondern auch das Mobile-Game Before Crisis: Final Fantasy 7, das Shoot 'em Up Dirge of Cerberus und der PSP-Hit Crisis Core.

Wie Nomura jedoch zu verstehen gibt, bestehen derzeit keine Pläne für PS4-Remakes von Crisis Core und Co. Da sich das Final Fantasy 7-Remake so sehr von der ursprünglichen Fassung unterscheide, sei es schwer eine stimmige Remake-Compilation der Final Fantasy 7-Spiele auf die Beine zu stellen.

"Das Final Fantasy 7-Remake, das aktuell noch in ein Mysterium gehüllt ist, wird sich sehr vom Original unterscheiden. Wenn wir eine Compilation machen würden, dann würden diese insgesamt Spiele kaum noch kohärent sein. Es wäre schwierig, weil es momentan kein Zusammenhang zwischen einer Compilation und dem Final Fantasy 7-Remake mehr geben würde."

Final Fantasy 7 Remake - Ingame-Trailer von der Playstation Experience 2015

Das Final Fantasy 7-Remake erscheint "zuerst" für PS4. Ein offizielles Release-Datum für die erste Episode gibt es noch nicht.