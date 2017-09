Update:

Final Fantasy 9 erscheint nicht nur in Japan, sondern auch bei uns heute, am 19. September 2017, für die PS4. Ihr könnt euch das Spiel im PS Store herunterladen, wenn ihr wollt.

Die PS4-Version von Final Fantasy 9 bietet laut Produktbeschreibung im PS Store Trophäen, Spiele-Booster wie den Turbomodus, das Abschalten von Zufallsbegegnungen, automatisches Speichern und HD-Texturen.

Originalmeldung:

Nachdem das europäische USK-Pendat PEGI Final Fantasy 9 kürzlich bereits für die PS4 eingestuft hat und damit Fans des RPG-Klassikers aus dem Jahr 2001 hibbelig stimmte, folgte auf der PlayStation-Pressekonferenz im Rahmen der Tokyo Game Show 2017 die offizielle Ankündigung: Final Fantasy 9 erscheint in Europa für die PS4.

Wie die Kollegen von Pushsquare berichten, erscheint die PS4-Version von Final Fantasy 9 bereits heute, am 19. September 2017, im PS Store, das Release-Datum ist offenbar aber nur für Japan bestätigt. Es bleibt abzuwarten, ab wann wir uns den Klassiker für die PS4 herunterladen können, ein konkretes Release-Datum für Europa sollte aber sehr bald bekannt gegeben werden. Zur Ankündigung gibt's einen Trailer, den ihr unten im Artikel findet.

Mit Final Fantasy 9 schlägt Square nach den futuristischen Ablegern Final Fantasy 7 und Final Fantasy 8 wieder klassische, märchenhafte Töne an und entführt uns in eine mittelalterlich angehauchte Steampunkwelt, in der wir als Dieb Zidane den Auftrag erhalten, mit unserer Räuberbande Prinzessin Garnet aus Alexandria zu entführen und setzen dabei den Startpunkt für eine immer komplexer werdende Geschichte über Herkunft, Freundschaft und Liebe.

Final Fantasy 9 - Screenshots der PC-Version ansehen

Final Fantasy 9 erschien im April 2016 bereits in einer überarbeiteten Version für den PC und bot neben verbesserter Grafik, unter anderem einen Hochgeschwindigkeitsmodus und die Möglichkeit, Zufallskämpfe auszuschalten. Die PS4-Version von Final Fantasy 9 wird wohl die gleichen Features bieten.

Freut ihr euch darauf, Final Fantasy 9 noch einmal auf der PS4 zu spielen?