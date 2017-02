Fire Emblem Heroes - Bereits über 2 Mio. Downloads, erfolgreicher als Clash Royale

Fire Emblem Heroes wurde über 2 Mio. Mal heruntergeladen.

Fire Emblem Heroes erschien am 2. Februar 2017 kostenlos für iOS und Android und legte direkt einen guten Start hin. Der Mobile Marketing Intelligence-Firma Sensor Tower zufolge war das Strategiespiel am Launch-Tag erfolgreicher als etwa der Mobile-Riese Clash Royale. Allerdings konnte Fire Emblem Heroes anderen Nintendo-Franchises wie Super Mario Run oder Pokémon GO nicht das Wasser reichen.

Sensor Tower gibt an, dass Fire Emblem Heroes allein innerhalb der ersten 24 Stunden über zwei Millionen Downloads im App Store sowie Google Play Store verzeichnen konnte und dadurch einen Umsatz von 2,9 Millionen US-Dollar generierte. Dazu gibt es eine anschauliche Infografik:

Der Umsatz von Fire Emblem Heroes in den ersten 24h im Vergleich.

Wie ihr sehen könnt, konnte Fire Emblem Heroes Umsatz-bedingt Clash Royale hinter sich lassen, Super Mario Run ist mit 8,4 Mio. US-Dollar aber noch mal eine ganze andere Hausnummer, vom Massenphänomen Pokémon GO mit 10,2 Mio. US-Dollar Umsatz ganz zu schweigen.

Dieses "Siegertreppchen" spiegelt sich auch in den reinen Downloadzahlen wieder, zu denen Sensor Tower ebenfalls eine Infografik veröffentlicht hat:

Downloadzahlen von Fire Emblem Heroes im Vergleich.

Interessant dabei: Clash Royale wurde am Release-Tag genauso oft heruntergeladen wie Fire Emblem Heroes, generierte aber nur knapp die Hälfte des Umsatzes. Die starken Zahlen von Fire Emblem Heroes sollen vor allem dadurch kommen, dass der Titel in Japan extrem beliebt ist. Allerdings merkt Sensor Tower an, dass sich erst in Zukunft zeigen wird, ob das Strategiespiel langfristig erfolgreich bleiben kann:

"Die Startspieler gehören wahrscheinlich zu den größten Hardcore-Fans der Marke und sind daher gewillt, mehr Geld auszugeben oder noch nicht weit genug im Spiel fortgeschritten, um das Gefühl zu haben, Geld ausgeben zu müssen. "

Zockt ihr fleißig Fire Emblem Heroes?