Fire Emblem - Neuer Hauptableger für die Nintendo Switch enthüllt

Fire Emblem: Fates

Im Zuge des Switch-Events präsentierte uns Nintendo zwischen Trailern zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey und Co. auch einen kurzen Teaser zum Massenschlachten-Hack-and-Slay Fire Emblem Warriors. Während das Spin-off im Herbst 2017 für die Nintendo Switch und nun auch für den 3DS erscheinen soll, plant Nintendo für das nächste Jahr einen neuen Hauptableger der Fire Emblem-Reihe.

Das kündigte Nintendo im Rahmen der gestrigen Fire Emblem Direct an. Informationen zum neuen Ableger der Fire Emblem-Reihe sind rar gesät. Bislang ist nur bekannt, dass das Spiel mit dem Arbeitstitel "Fire Emblem for Nintendo Switch" 2018 für die neue Nintendo-Konsole erscheinen soll. Trailer oder Bilder gibt es nicht.

Mit Fire Emblem Switch erwartet uns der erste Heimkonsolen-Titel der Serie nach Fire Emblem: Radiant Dawn, das 2007 für die Wii erschien. Mit den beiden 3DS-Ablegern Fire Emblem: Awakening und Fire Emblem: Fates gelang es Nintendo, die Rundenstrategie-Reihe von Intelligent Systems auch im Westen unter die Leute zu bringen.

Fire Emblem Warriors - Nintendo Switch-Ableger macht das Taktik-RPG zum Dynasty Warriors-Klon

Freut ihr euch auf ein neues Fire Emblem?