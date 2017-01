Firewatch - Entwickler melden Verkaufsmeilenstein

Firewatch - Testvideo zum atmosphärischen Grafikwunder

Für den Indie-Entwickler Campo Santo ging kürzlich ein erfolgreiches Jahr zu Ende: Nicht nur, dass es das im Februar 2016 veröffentlichte Firewatch auf Platz 6 der Community-Wahl zum besten Indie-Spiel des vergangenen Jahres geschafft hat und auch noch zum Besten Spiel des Jahres 2016 nominiert wurde. Auch die Verkaufszahlen können sich sehen lassen.

Über eine Million Mal hat sich das storylastige First Person-Adventure bis heute verkaufen können. Das haben die Entwickler über ihren offiziellen Twitter-Acccount bekannt gegeben. Erreicht wurde der Meilenstein demnach gegen Ende 2016.

Sometime late last year we sold our one millionth copy of Firewatch. Thank you all so much! pic.twitter.com/7LSTqWuU8Q