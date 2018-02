Ein neuer Mittwoch, ein neuer Sale im PS Store. Heute Morgen berichteten wir euch bereits von den aktuell reduzierten PS2-Classics, die ihr euch jetzt für wenig Geld schnappen könnt. Nun hat Sony den PlayStation Store vollständig mit neuen Angeboten geupdatet und einen ganz neuen Sale gestartet: Die Spiele für unter zehn Euro.

Neben den PS2-Classics könnt ihr euch hierbei auch einige PS4-Blockbuster wie Just Cause 3 und spannende Indies wie Firewatch und The Witness in den virtuellen Einkaufskorb packen. Eine Auswahl der Spiele unter zehn Euro findet ihr in der nachfolgenden Liste.

Spiele unter 10€ im PSN Store

Alle Spiele, die ihr gerade für weniger als zehn Euro abstauben könnt, findet ihr im PlayStation Store. Daneben könnt ihr euch außerdem etliche Spiele von EA wie FIFA 18 oder Die Sims 4 reduziert unter den Nagel reißen.