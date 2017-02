For Honor - 5 Einsteigertipps, die euch Frust ersparen

For Honor

Mit For Honor stellt uns Ubisoft ein völlig neues Franchise vor, das den ehrenvollen Kampf zwischen Wikingern, Samurai und Rittern in den Mittelpunkt rückt. Es gibt also viel Neues zu lernen und obwohl sich das Spiel mit reichlich Tutorials darum bemüht, die Einstiegshürde zu senken, ist guter Rat von einem erfahrenen Recken trotzdem sehr viel wert.

Genau aus diesem Grund habe ich in meinem Notizblock geschmökert, der im Laufe der Closed Beta und Open Beta immer dicker geworden ist und verrate euch hier fünf Einsteigertipps für den Multiplayer, die euch viel Frust ersparen.

1. Spielt alle Tutorials

Während die noch unblutigen Nasen unter euch, die bisher keine Erfahrungen mit For Honor sammeln konnten, unbedingt die einführenden Tutorials ansehen und ausprobieren sollten, lohnt sich auch für Beta-Profis der zweite Blick. Wer nämlich das Grundtutorial sowie das weiterführende Tutorial meistert, erhält jeweils einen dicken Batzen der Ingame-Währung Stahl geschenkt.

For Honor - Launch-Trailer stimmt auf die Schlacht ein

Ein weiterer Tipp: Jeder der zwölf spielbaren Helden bietet nochmals ein eigenes, kurzes Tutorial an, das den individuellen Spielstil und die Eigenheiten erklärt. Die solltet ihr ansehen - auch wenn hier ausnahmsweise keine materielle Belohnung lockt.

2. Probiert erst alle Champions aus, bevor ihr sie freischaltet

Es mag verlockend sein, direkt 500 Stahl in die Hand zu nehmen und damit einen Helden nach dem nächsten freizuschalten, um ihn beziehungsweise sie auszuprobieren - doch das Geld könnt ihr euch sparen.

Tatsächlich dürft ihr jederzeit jeden der zwölf Kämpfer in allen Spielmodi spielen, ohne sie vorher zu kaufen ("zu rekrutieren"). Der einzige Nachteil: Diese Probierversion eures Kriegers dürft ihr solange nicht mit gefundenem Loot ausrüsten, bis ihr ihn auch wirklich erworben habt. Nichtsdestotrotz könnte euch dieser Tipp vor einigen Fehlkäufen bewahren!

3. Lasst die Finger von den Truhen - zumindest vorerst

Die verheißungsvoll leuchtenden und fest geschlossenen Scavenger Chests sind das Rückgrat des Ingame-Shops von For Honor. Gegen einen festen Betrag erhaltet ihr hier eine Auswahl zufällig zusammengewürfelter Ausrüstungsgegenstände, die in erster Linie kosmetischer Natur sind und nur wenig an euren Status-Eigenschaften schrauben.

Die Inhalte dieser gar nicht mal so billigen Truhen richten sich nach dem Level eures Helden, der eine solche Kiste öffnen will. Daher empfehle ich euch, euren Helden mindestens bis zur ersten Prestige-Stufe (ab Level 20) zu trainieren, um auch wirklich wertige Gegenstände zu erhalten.

4. Trainiert im Spielmodus Geplänkel mit Bots

So nützlich und hilfreich die Tutorials für den Einstieg (oder die einfache Stahl-Beschaffung) auch sind, so wenig bereiten sie euch auf fortgeschrittene Spieler vor, denen ihr früher oder später definitiv begegnen werdet.

For Honor - Die Individualisierung der Helden im Trailer

Der beste Weg nach dem Abschluss des Tutorials führt euch daher in den Spielmodus Brawl beziehungsweise Geplänkel, in dem zwei Duelle zeitgleich auf der Karte stattfinden. Hier solltet ihr allerdings nicht gegen menschliche Gegner, sondern gegen Bots antreten, die in For Honor außerordentlich kompetent und geschickt sind. So verdient ihr euch eure Sporen, ohne euch direkt vor einem echten Spieler blamieren zu müssen - und lernt dank der zeitgleich stattfindenen Duelle auch direkt, mit teils unübersichtlichen Gefechtssituationen klarzukommen.

5. Verteilt eure War Assets selbst

Der Fraktionskrieg ist ein Kernfeature von For Honor und soll dem ohne Unterlass tobendem Multiplayer-Krieg einen höheren Sinn verleihen - allerdings scheint dieser Meta-Krieg zumindest in der Open Beta noch nicht sonderlich gut funktioniert zu haben.

For Honor - Entwickler-Video erklärt den Fraktions-Krieg

Während wir Ubisoft vertrauen müssen, dass sie bereits auf der Suche nach möglichen Anpassungen sind, können wir selbst aber auch unseren Teil dazu beitragen: Verteilt die gewonnenen War Assats nach dem Ende einer Multiplayer-Runde selbst und überlasst das nicht der KI. Das sorgt nicht nur für einen spannenderen Fraktionskrieg, sondern beschert euch auch das ein oder andere Achievement.

Habt ihr noch weitere Tipps und Tricks parat, die ihr hier mit uns teilen wollt? Dann haltet euch nicht zurück - auch nicht mit euren Fragen rund um For Honor, die wir gerne im Kommentarbereich beantworten!